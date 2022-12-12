Котова Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Марина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Федорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Федорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Федорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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