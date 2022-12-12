Котова Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Котов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно