Котов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Федор Васильевич

Котов Федор Васильевич

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Котов Василий Иванович

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1745

Сын: Котов Василий Федорович

Мать ребёнка: Котова Ирина Назаровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Котова Ирина Назаровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Котова Ирина Назаровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ирина Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close