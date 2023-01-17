Котов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Котов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Котова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Котова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Котова Ирина Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ирина Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно