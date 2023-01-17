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Качин Василий Кузьмич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Качин Кузьма Герасимович

Мать: Качина Анна Николаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1883

Жена: Качина Екатерина Абрамовна

Рождение ребёнка
04.04.1893 ст.

Дочь: Качина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Качина Екатерина Абрамовна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1894

Жена: Качина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Качин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Качина Фекла Ивановна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Качина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Качина Екатерина Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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