Качин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Качин Кузьма Герасимович
Мать: Качина Анна Николаевна
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
04.04.1893 ст.
Дочь: Качина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Качина Екатерина Абрамовна
Бракосочетание
1894
Жена: Качина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Качина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Качина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Качина Екатерина Абрамовна
Смерть
Неизвестно