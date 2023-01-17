Качина Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Муж: Качин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Качин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Качин Василий Кузьмич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Качин Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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