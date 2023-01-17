Качина Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Качин Василий Кузьмич
Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно