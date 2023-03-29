Блазненкова Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блазненкова Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1921

Дочь: Врублевская Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Блазненков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Блазненков Иван Павлович

Отец ребёнка: Блазненков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Блазненков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Блазненков Павел Матвеевич

Товарково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блазненков Павел Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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