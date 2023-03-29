Блазненкова Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1921
Дочь: Врублевская Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Блазненков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Блазненков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Блазненков Виктор Павлович
Отец ребёнка: Блазненков Павел Матвеевич
Товарково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно