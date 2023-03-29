Блазненков Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1921
Дочь: Врублевская Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Блазненкова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Блазненкова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Блазненков Виктор Павлович
Мать ребёнка: Блазненкова Александра Афанасьевна
Товарково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно