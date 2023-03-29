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Блазненков Павел Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1921

Дочь: Врублевская Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Блазненкова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Блазненков Иван Павлович

Мать ребёнка: Блазненкова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Блазненков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Блазненкова Александра Афанасьевна

Товарково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блазненкова Александра Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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