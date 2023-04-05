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Блазненков Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Блазненков Павел Матвеевич

Мать: Блазненкова Александра Афанасьевна

Смерть
1969
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