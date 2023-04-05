Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Блазненков Иван Павлович
Блазненков Иван Павлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1969
Пол
Мужской
Отец
Блазненков Павел Матвеевич
Мать
Блазненкова Александра Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Блазненков Павел Матвеевич
Мать:
Блазненкова Александра Афанасьевна
Смерть
1969
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия