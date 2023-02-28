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Брагина Елена Александровна

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Место рождения

Куйбышевская область село Борское

Дата рождения

18.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1986

Отец: Брагин Александр Викторович

Мать: Гриднева Татьяна Егоровна

Куйбышевская область село Борское
Бракосочетание
26.09.2008

Муж: Баранкулов Роман Евгеньевич

Самарская область село Борское
Рождение ребёнка
17.05.2009

Дочь: Баранкулова Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Баранкулов Роман Евгеньевич

Город Самара
Рождение ребёнка
22.09.2015

Сын: Баранкулов Кирилл Романович

Отец ребёнка: Баранкулов Роман Евгеньевич

Город Самара
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