Брагина Елена Александровна
Место рожденияКуйбышевская область село Борское
Дата рождения18.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1986
Куйбышевская область село Борское
Бракосочетание
26.09.2008
Самарская область село Борское
Рождение ребёнка
17.05.2009
Дочь: Баранкулова Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Баранкулов Роман Евгеньевич
Город Самара
Рождение ребёнка
22.09.2015
Сын: Баранкулов Кирилл Романович
Отец ребёнка: Баранкулов Роман Евгеньевич
Город Самара