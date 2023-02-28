Баранкулов Роман Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1985
Бракосочетание
26.09.2008
Самарская область село Борское
Рождение ребёнка
17.05.2009
Дочь: Баранкулова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Брагина Елена Александровна
Город Самара
Рождение ребёнка
22.09.2015
Сын: Баранкулов Кирилл Романович
Мать ребёнка: Брагина Елена Александровна
Город Самара