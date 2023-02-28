Баранкулов Роман Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранкулов Роман Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1985

Отец: Баранкулов Евгений Петрович

Мать: Сучкова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
26.09.2008

Жена: Брагина Елена Александровна

Самарская область село Борское
Рождение ребёнка
17.05.2009

Дочь: Баранкулова Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Брагина Елена Александровна

Город Самара
Рождение ребёнка
22.09.2015

Сын: Баранкулов Кирилл Романович

Мать ребёнка: Брагина Елена Александровна

Город Самара
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