Гриднева Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриднева Татьяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1958

Дата смерти

03.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: Гриднев Егор Максимович

Мать: Черникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.12.1981

Сын: Брагин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Брагин Александр Викторович

Рождение ребёнка
29.03.1983

Сын: Брагин Александр Александрович

Отец ребёнка: Брагин Александр Викторович

Рождение ребёнка
18.07.1986

Дочь: Брагина Елена Александровна

Отец ребёнка: Брагин Александр Викторович

Куйбышевская область село Борское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Александр Викторович

Смерть
03.05.2000
Оренбургская область город Бузулук
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