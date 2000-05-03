Гриднева Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1958
Дата смерти03.05.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958
Отец: Гриднев Егор Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1981
Сын: Брагин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Брагин Александр Викторович
Рождение ребёнка
29.03.1983
Сын: Брагин Александр Александрович
Отец ребёнка: Брагин Александр Викторович
Рождение ребёнка
18.07.1986
Дочь: Брагина Елена Александровна
Отец ребёнка: Брагин Александр Викторович
Куйбышевская область село Борское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2000
Оренбургская область город Бузулук