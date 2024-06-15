Некрасов-Уткин Николай Михайлович 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Уткин Николай Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Некрасов-Уткин Михаил Павлович

Мать: Некрасова (Некрасова) Анна Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
23.03.1887

Дочь: (Некрасова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1889

Дочь: (Некрасова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Некрасов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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