Некрасов-Уткин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1886
Рождение ребёнка
23.03.1887
Дочь: (Некрасова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1889
Дочь: (Некрасова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1890
Сын: Некрасов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно