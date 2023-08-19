Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Некрасов-Уткин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1887

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов-Уткин Николай Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1889

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов-Уткин Николай Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Некрасов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов-Уткин Николай Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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