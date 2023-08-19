Некрасова (Нечаева) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Рождение ребёнка
23.03.1887
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов-Уткин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1889
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов-Уткин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1890
Сын: Некрасов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов-Уткин Николай Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно