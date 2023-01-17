Шипицын Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
староста деревни Шипицына
Смерть
Неизвестно