Шипицын Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Яков Михайлович

Шипицын Яков Михайлович

avatar

Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шипицын Михаил Савельевич

Мать: Шипицына Акулина Семеновна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шипицын Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шипицын Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Алексеевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Федосья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
староста деревни Шипицына
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close