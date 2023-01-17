Шипицына Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Акулина Семеновна

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Место рождения

Карташевская волость Тобольской губ

Дата рождения

1820.?.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820.?.1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Яков Михайлович

Отец ребёнка: Шипицын Михаил Савельевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шипицын Михаил Савельевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Михаил Савельевич

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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