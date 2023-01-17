Шипицына Акулина Семеновна
Место рожденияКарташевская волость Тобольской губ
Дата рождения1820.?.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1820.?.1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шипицын Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шипицын Михаил Савельевич
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно