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Шипицына Федосья Алексеевна

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Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шипицын Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шипицын Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
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