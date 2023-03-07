Шипицына Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Шипицын Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно