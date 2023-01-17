Желтунова (Неизвестно) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Неизвестно) Анна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 или 1801

Дата смерти

1862 или 1863

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1852, 1860год и 1862год. РГВИА ф.14877 о.1. д.1594, 3504 и д.4006
Рождение ребёнка
1826

Сын: Желтунов Евсей Петрович

Отец ребёнка: Желтунов Петр

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860год, 1862год и 1863 год. РГВИА ф.14877 о.1. д.3504 и д.4006, д. 4255
Рождение ребёнка
1829

Сын: Желтунов Иван Петрович

Отец ребёнка: Желтунов Петр

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255 Также вычислено из записи в МК за 1850г. Запись бракосочетания Иван Петров Жовтунов ... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Желтунов Петр

Вычислено. Запись в ИР за 1852 год числится в семье 14 летней. РГВИА ф.14877 о.1 д.1594
Рождение ребёнка
1842

Сын: Желтунов Потапий Петрович

Отец ребёнка: Желтунов Петр

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи 1852 и 1860 года и Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1862 и 1863год. в 1852г. указан как Платон РГВИА ф.14877 о.1. д.1594,400... Показать все
Место жительства
Между 1850 и 1863
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1852, 1860год и 1862год. РГВИА ф.14877 о.1. д. 1594, 3504 и д.4006 По исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1863год да... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтунов Петр

Смерть
1862 или 1863
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860год и 1862год. РГВИА ф.14877 о.1. д.3504 и д.4006 По исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1863год данный предок н... Показать все
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