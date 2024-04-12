Делиев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1916
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.06.1909
Godparents:Новокаракубские поселяне : Филипп Ильич Тараш и Пелагей Филипповна Тараш
Рождение
23.06.1916
Отец: Делиев Григорий Николаевич
Мать: Делиева Мария Ивановна
ГАДО, Ф - 426-1-13 , м/к-1916г. лист-11,зап-31
Рождение ребёнка
01.04.1949
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1958
Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1916 Место рождения Донецкая обл., В.-Новоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награжден... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делиева София Георгиевна
Смерть
После 1985