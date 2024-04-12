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Делиев Василий Григорьевич

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.06.1916

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1970 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.06.1909
Godparents:Новокаракубские поселяне : Филипп Ильич Тараш и Пелагей Филипповна Тараш
Рождение
23.06.1916

Отец: Делиев Григорий Николаевич

Мать: Делиева Мария Ивановна

ГАДО, Ф - 426-1-13 , м/к-1916г. лист-11,зап-31
Рождение ребёнка
01.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева София Георгиевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева София Георгиевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева София Георгиевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева София Георгиевна

Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1916 Место рождения Донецкая обл., В.-Новоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награжден... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делиева София Георгиевна

Смерть
После 1985
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