Делиева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1970
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Делиев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Делиев Андрей
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Делиев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чолпан Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Делиев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1916
Сын: Делиев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Делиев Григорий Николаевич
ГАДО, Ф - 426-1-13 , м/к-1916г. лист-11,зап-31
Рождение
Около 1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно