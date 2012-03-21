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Ибрагимов Вильсор Гиндуллович

Место рождения

Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

20.02.1935

Дата смерти

21.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935

Отец: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Мать: Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный (подполковник)
Бракосочетание
05.03.1960

Жена: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна

Рождение ребёнка
19.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна

Рождение ребёнка
19.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна

Смерть
21.03.2012
Похороны
Неизвестно

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