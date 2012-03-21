Ибрагимов Вильсор Гиндуллович
Место рожденияУфа, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения20.02.1935
Дата смерти21.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный (подполковник)
Бракосочетание
05.03.1960
Рождение ребёнка
19.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна
Рождение ребёнка
19.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна
Смерть
21.03.2012
Похороны
Неизвестно