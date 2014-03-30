Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна

Место рождения

Староконстантинов, Хмельницкая область, УССР, СССР

Дата рождения

13.07.1938

Дата смерти

30.03.2014

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1938

Отец: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич

Мать: Буевич (Маслова) Клавдия Захаровна

Бракосочетание
05.03.1960

Муж: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович

Рождение ребёнка
19.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович

Рождение ребёнка
19.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович

Смерть
30.03.2014
Похороны
Неизвестно

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