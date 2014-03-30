Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна
Место рожденияСтароконстантинов, Хмельницкая область, УССР, СССР
Дата рождения13.07.1938
Дата смерти30.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1938
Бракосочетание
05.03.1960
Рождение ребёнка
19.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович
Рождение ребёнка
19.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович
Смерть
30.03.2014
Похороны
Неизвестно