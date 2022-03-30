Аксинья Иванова Около 1719 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Иванова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1719

умерла Около 1779, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Данила НазаровОколо 1723 г.р.
Дети
Андрей ДаниловВычислено 1740 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Назаров

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Андрей Данилов

Отец ребёнка: Данила Назаров

Смерть
Около 1779
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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