Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиОколо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Андрей Данилов
Отец ребёнка: Данила Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Назаров
Смерть
Около 1779
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область