Аксинья Иванова
женский, родилась Около 1719
умерла Около 1779, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Данила НазаровОколо 1723 г.р.
Дети
Андрей ДаниловВычислено 1740 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Назаров
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Андрей Данилов
Отец ребёнка: Данила Назаров
Смерть
Около 1779
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область