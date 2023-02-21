Данила Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Назаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Вычислено 1740 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Андрей Данилов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Смерть
Около 1782
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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