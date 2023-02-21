Данила Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Андрей Данилов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Смерть
Около 1782
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область