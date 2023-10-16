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Акопов Ашот Григорьевич

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

23.08.1904

Дата смерти

19.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1904

Отец: Акопян Григор Хачатурович

Мать: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна

Тбилиси
Бракосочетание
1941

Жена: Каверина Лариса Валерьяновна

Фрунзе
Рождение ребёнка
28.04.1942

Дочь: Акопова Валерия Ашотовна

Мать ребёнка: Каверина Лариса Валерьяновна

Фрунзе
Рождение ребёнка
21.03.1948

Сын: Акопов Сергей Ашотович

Мать ребёнка: Каверина Лариса Валерьяновна

Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амалия

Тбилиси
Смерть
19.07.1987
Фрунзе
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