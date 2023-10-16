Акопов Ашот Григорьевич
Место рожденияТбилиси
Дата рождения23.08.1904
Дата смерти19.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1904
Тбилиси
Бракосочетание
1941
Фрунзе
Рождение ребёнка
28.04.1942
Дочь: Акопова Валерия Ашотовна
Мать ребёнка: Каверина Лариса Валерьяновна
Фрунзе
Рождение ребёнка
21.03.1948
Мать ребёнка: Каверина Лариса Валерьяновна
Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амалия
Тбилиси
Смерть
19.07.1987
Фрунзе