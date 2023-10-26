Акопян Григор Хачатурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Акопян Хачатур
Рождение ребёнка
1902
Сын: Акопян Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна
Тбилиси
Рождение ребёнка
23.08.1904
Мать ребёнка: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна
Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акопян Вениамин Григорьевич
Мать ребёнка: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна
Смерть
1921
Умер после войны 14 года