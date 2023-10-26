Акопян Григор Хачатурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акопян Григор Хачатурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Акопян Хачатур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Акопян Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна

Тбилиси
Рождение ребёнка
23.08.1904

Сын: Акопов Ашот Григорьевич

Мать ребёнка: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акопян Вениамин Григорьевич

Мать ребёнка: Маркарян Ероняк (Еранак) Асатуровна

Смерть
1921
Умер после войны 14 года
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