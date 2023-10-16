Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1942
Дочь: Акопова Валерия Ашотовна
Отец ребёнка: Акопов Аркадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акопов Сергей
Отец ребёнка: Акопов Аркадий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно