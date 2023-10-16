Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1942

Дочь: Акопова Валерия Ашотовна

Отец ребёнка: Акопов Аркадий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акопов Сергей

Отец ребёнка: Акопов Аркадий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акопов Аркадий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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