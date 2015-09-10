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Мыздарин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Малое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.04.1935

Дата смерти

10.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1935

Отец: Мыздрин Михаил Иванович

Мать: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна

Малое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1960

Сын: Мыздарин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна

Смерть
10.09.2015
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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