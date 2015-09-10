Мыздарин Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.04.1935
Дата смерти10.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1935
Рождение ребёнка
02.02.1960
Сын: Мыздарин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна
Смерть
10.09.2015
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно