Мыздрина (Патрехова) (Патрехова) Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина (Патрехова) (Патрехова) Клавдия Максимовна

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905

Отец: Патрехов Максим Андревич

Мать: Патрехова Анна Никитична

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1924

Сын: Мыздрин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мыздрин Михаил Иванович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Акимова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Мыздрин Михаил Иванович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Мыздарин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Мыздрин Михаил Иванович

Малое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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