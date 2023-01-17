Мыздрина (Патрехова) (Патрехова) Клавдия Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905
Отец: Патрехов Максим Андревич
Мать: Патрехова Анна Никитична
Рождение ребёнка
11.01.1924
Сын: Мыздрин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мыздрин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Акимова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Мыздрин Михаил Иванович
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Мыздарин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Мыздрин Михаил Иванович
Малое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно