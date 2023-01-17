Санурин-Веселой Анисим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санурин-Веселой Анисим Андреевич

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1688

Дата смерти

Между 1753 и 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Санурин-Веселой Андрей

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
в 1753 году - с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1721

Сын: Санурин-Веселой Герасим Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Между 1753 и 1779
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