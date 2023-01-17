Санурин-Веселой Анисим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиМежду 1753 и 1779
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Санурин-Веселой Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Санурин-Веселой Яков Анисимович
Мать ребёнка: не указана
в 1753 году - с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1721
Сын: Санурин-Веселой Герасим Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1753 и 1779