Санурин-Веселой Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санурин-Веселой Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1750

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Санурин-Веселой Анисим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1692

Сын: Санурин-Веселой Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Лукерья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
В 1750 - вдова
Смерть
До 1750
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