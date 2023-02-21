Санурин-Веселой Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Санурин-Веселой Анисим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Санурин-Веселой Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Лукерья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
В 1750 - вдова
Смерть
До 1750