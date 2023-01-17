Блинова Ирина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707 ст.
Дочь: Феврония Федотовна
Отец ребёнка: Блинов Федот Прохорович
Рождение ребёнка
1716 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федот Прохорович
Рождение ребёнка
1717 ст.
Дочь: Пономарева Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Блинов Федот Прохорович
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно