Блинова Ирина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ирина Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707 ст.

Дочь: Феврония Федотовна

Отец ребёнка: Блинов Федот Прохорович

Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Блинов Гаврило Федотович

Отец ребёнка: Блинов Федот Прохорович

Рождение ребёнка
1717 ст.

Дочь: Пономарева Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Блинов Федот Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Федот Прохорович

Смерть
Неизвестно
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