Блинов Федот Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1678 ст.
Дата смерти1733 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678 ст.
Отец: Блинов Прохорко Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707 ст.
Дочь: Феврония Федотовна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
1716 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Митрофановна
Рождение ребёнка
1717 ст.
Дочь: Пономарева Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1733 ст.