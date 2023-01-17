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Блинов Федот Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1678 ст.

Дата смерти

1733 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678 ст.

Отец: Блинов Прохорко Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707 ст.

Дочь: Феврония Федотовна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Блинов Гаврило Федотович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Митрофановна

Рождение ребёнка
1717 ст.

Дочь: Пономарева Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Митрофановна

Смерть
1733 ст.
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