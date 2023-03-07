(Березина) Ефимия Андреева
Место рождения
Дата рождения09.07.1877
Дата смерти19.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1877
Отец: Березин Андрей Захаров
Бракосочетание
22.05.1895
Муж: Косьма Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1898
Дочь: Ксения Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
26.04.1899
Дочь: Пелагея Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
18.08.1900
Дочь: Васса Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
08.08.1901
Дочь: Ульяния Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Смерть
19.04.1902