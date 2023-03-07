(Березина) Ефимия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Березина) Ефимия Андреева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.07.1877

Дата смерти

19.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1877

Отец: Березин Андрей Захаров

Мать: Березина Макрина Николаева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.05.1895

Муж: Косьма Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1898

Дочь: Ксения Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1899

Дочь: Пелагея Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1900

Дочь: Васса Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1901

Дочь: Ульяния Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.04.1902
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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