Березина Макрина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смерти10.02.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1872
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Рождение ребёнка
05.10.1873
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Рождение ребёнка
28.02.1876
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Рождение ребёнка
09.07.1877
Дочь: Ефимия Андреева
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Рождение ребёнка
03.03.1882
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Рождение ребёнка
21.02.1883
Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1885
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище