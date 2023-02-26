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Березина Макрина Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

10.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1872

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Березин Сергей Андреев

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1876

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1877

Дочь: Ефимия Андреева

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1882

Сын: Березин Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1883

Сын: Березин Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Березин Андрей Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Андрей Захаров

Смерть
10.02.1885
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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