Воробьёв Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1909 ст.
Дочь: Воробьёва Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1913 ст.
Дочь: Воробьёва Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно