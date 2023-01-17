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Воробьёв Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1909 ст.

Дочь: Воробьёва Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Павловна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.09.1913 ст.

Дочь: Воробьёва Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Павловна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Мелания Павловна

Смерть
Неизвестно
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