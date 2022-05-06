Воробьёва (Саввина) Мелания Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саввин Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1909 ст.
Дочь: Воробьёва Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1913 ст.
Дочь: Воробьёва Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно