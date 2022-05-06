Воробьёва (Саввина) Мелания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Саввина) Мелания Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саввин Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.11.1909 ст.

Дочь: Воробьёва Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Алексеевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.09.1913 ст.

Дочь: Воробьёва Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Алексеевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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