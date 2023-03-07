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Григорий Кодратов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Кодрат Артемов

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.10.1793

Жена: Ефимия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1794

Сын: Трофим Григорьев

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1797

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1803

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1808

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Евсигней Григорьев

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Смерть
Неизвестно
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