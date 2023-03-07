Григорий Кодратов
Место рождения
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Кодрат Артемов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1793
Жена: Ефимия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1794
Сын: Трофим Григорьев
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1797
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
05.03.1803
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
01.08.1808
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евсигней Григорьев
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно