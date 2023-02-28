Кодрат Артемов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодрат Артемов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

11.07.1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Григорий Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Федосий Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Семён Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.07.1794
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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