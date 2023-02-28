Кодрат Артемов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти11.07.1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Григорий Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Федосий Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семён Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.07.1794