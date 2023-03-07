Борис Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883
Отец: Григорий Косьмин
Мать: Мария Азарова
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Ирина Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1902
Сын: Иродион Борисов
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Илларион Борисов
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
16.08.1904
Дочь: Наталия Борисова
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Смерть
Неизвестно