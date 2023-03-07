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Борис Григорьев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883

Отец: Григорий Косьмин

Мать: Мария Азарова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Ирина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Иродион Борисов

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Илларион Борисов

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
16.08.1904

Дочь: Наталия Борисова

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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