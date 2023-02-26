Мария Азарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Азарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.04.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Марченков Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1873

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1875

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1882

Дочь: Макрина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1883

Сын: Борис Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1886

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Косьмин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Косьмин

Смерть
06.04.1903
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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