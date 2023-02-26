Мария Азарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти06.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Марченков Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
27.01.1873
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
15.10.1875
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
14.07.1879
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
16.07.1882
Дочь: Макрина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
21.07.1883
Сын: Борис Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
29.03.1886
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Косьмин
Смерть
06.04.1903