Ирина Стефанова
Место рожденияд.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1902
Муж: Борис Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1902
Сын: Иродион Борисов
Отец ребёнка: Борис Григорьев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Илларион Борисов
Отец ребёнка: Борис Григорьев
Рождение ребёнка
16.08.1904
Дочь: Наталия Борисова
Отец ребёнка: Борис Григорьев
Смерть
Неизвестно