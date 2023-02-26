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Ирина Стефанова

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Место рождения

д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: ?

Мать: ?

д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Борис Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Иродион Борисов

Отец ребёнка: Борис Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Илларион Борисов

Отец ребёнка: Борис Григорьев

Рождение ребёнка
16.08.1904

Дочь: Наталия Борисова

Отец ребёнка: Борис Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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