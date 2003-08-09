Софонова (Думнова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1919
Дата смерти09.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1919
Отец: Думнов Алексей Семëнович
Мать: Думнова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
12.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
09.08.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область