Софонова (Думнова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софонова (Думнова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1919

Дата смерти

09.08.2003

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1919

Отец: Думнов Алексей Семëнович

Мать: Думнова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
12.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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