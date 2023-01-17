Думнова (Балуева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Балуева) Вера Ивановна

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Место рождения

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Балуев Иван

Мать: не указана

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1919

Дочь: Софонова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Думнов Алексей Семëнович

Рождение ребёнка
17.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Алексей Семëнович

Рождение ребёнка
23.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Алексей Семëнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Алексей Семëнович

Смерть
Около 1954
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