Думнова (Балуева) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Балуев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1919
Дочь: Софонова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Думнов Алексей Семëнович
Рождение ребёнка
17.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Алексей Семëнович
Рождение ребёнка
23.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Алексей Семëнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1954