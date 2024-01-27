Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович

Мать: Бучнева Мария

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Аникеевна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Аникеевич

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Аникеевна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бучнев Buchnoff Емельян Аникеевич

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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