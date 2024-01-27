Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович
Мать: Бучнева Мария
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Аникеевна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Аникеевич
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Аникеевна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бучнев Buchnoff Емельян Аникеевич
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно