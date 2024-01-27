Бучнева Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Аникеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Аникеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Аникеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бучнев Buchnoff Емельян Аникеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно