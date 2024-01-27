Бучнева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Аникеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Аникеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Аникеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бучнев Buchnoff Емельян Аникеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Аникий Кузьмич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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