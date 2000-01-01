Яшков Семён Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Яшков Христофор Максимович
Мать: Яшкова Василиса
Бракосочетание
11.11.1842
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Яшкова Христина Лазаревна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стефаров Георгий Семёнович
Мать ребёнка: Яшкова Христина Лазаревна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Стефаров Николай Семёнович
Мать ребёнка: Яшкова Христина Лазаревна
Смерть
Неизвестно