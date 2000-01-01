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Яшков Семён Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Яшков Христофор Максимович

Мать: Яшкова Василиса

Бракосочетание
11.11.1842

Жена: Яшкова Христина Лазаревна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стефаров Иван Семёнович

Мать ребёнка: Яшкова Христина Лазаревна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стефаров Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Яшкова Христина Лазаревна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Стефаров Николай Семёнович

Мать ребёнка: Яшкова Христина Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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