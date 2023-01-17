Яшков Христофор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Яшной Максим Афанасьевич
Мать: Яшная Василиса Марковна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Стефаров Иван Христофорович
Мать ребёнка: Яшкова Василиса
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Яшков Филипп Христофорович
Мать ребёнка: Яшкова Василиса
Рождение ребёнка
1811
Сын: Яшков Христофор Христофорович
Мать ребёнка: Яшкова Василиса
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яшков Семён Христофорович
Мать ребёнка: Яшкова Василиса
Смерть
1848