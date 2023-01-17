Яшков Христофор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшков Христофор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Яшной Максим Афанасьевич

Мать: Яшная Василиса Марковна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Стефаров Иван Христофорович

Мать ребёнка: Яшкова Василиса

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Яшков Филипп Христофорович

Мать ребёнка: Яшкова Василиса

Рождение ребёнка
1811

Сын: Яшков Христофор Христофорович

Мать ребёнка: Яшкова Василиса

Рождение ребёнка
1822

Сын: Яшков Семён Христофорович

Мать ребёнка: Яшкова Василиса

Смерть
1848
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