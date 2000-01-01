Яшкова Христина Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1842
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Яшков Семён Христофорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стефаров Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Яшков Семён Христофорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Стефаров Николай Семёнович
Отец ребёнка: Яшков Семён Христофорович
Смерть
Неизвестно