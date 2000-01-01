Яшкова Христина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкова Христина Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1842

Муж: Яшков Семён Христофорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стефаров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Яшков Семён Христофорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стефаров Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Яшков Семён Христофорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Стефаров Николай Семёнович

Отец ребёнка: Яшков Семён Христофорович

Смерть
Неизвестно
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