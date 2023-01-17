Вереснягов Осип (Иосиф) Карпович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Вереснягов Карп Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Вереснягов Матвей Осипович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Работа или профессия
1766
Диакон Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Вереснягов Андрей Осипович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вереснягов Николай Осипович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Работа или профессия
1784
За вдовством выбыл в монастырь для пострижения в монашество.
Работа или профессия
1795
Иеромонах в Каменском монастыре.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно