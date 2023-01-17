Вереснягов Осип (Иосиф) Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вереснягов Осип (Иосиф) Карпович

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Вереснягов Карп Андреевич

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Вереснягов Матвей Осипович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Вереснягов Лев Осипович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1766
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Вереснягов Андрей Осипович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вереснягов Николай Осипович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1784
За вдовством выбыл в монастырь для пострижения в монашество.
Работа или профессия
1795
Иеромонах в Каменском монастыре.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вереснягова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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