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Вереснягова Елена Дмитриевна

Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1730

Муж: Вереснягов Карп Андреевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Вереснягов Осип Карпович

Отец ребёнка: Вереснягов Карп Андреевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Вереснягова Матрона Карповна

Отец ребёнка: Вереснягов Карп Андреевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вереснягов Иван Карпович

Отец ребёнка: Вереснягов Карп Андреевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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