Вереснягова Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1730
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Вереснягов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Вереснягова Матрона Карповна
Отец ребёнка: Вереснягов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Вереснягов Карп Андреевич
Смерть
Неизвестно