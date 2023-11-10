Тугина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугина -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1863

Сын: Тугин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Тугин Василий Петрович?

Владимирская губ., Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугин Осип Васильевич

Отец ребёнка: Тугин Василий Петрович?

Владимирская губ., Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тугин Василий Петрович?

Владимирская губ., Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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