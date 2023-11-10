Тугина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1863
Отец ребёнка: Тугин Василий Петрович?
Владимирская губ., Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тугин Василий Петрович?
Владимирская губ., Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тугин Василий Петрович?
Владимирская губ., Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно